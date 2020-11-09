Спорт

14:16 09.11.2020

Львовский самбист завоевал "золото" в чемпионате мира среди юношей

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Львовский самбист завоевал "золото" в чемпионате мира среди юношей

Спортсмен из Львова Николай Грибик стал чемпионом мира по спортивному самбо среди юношей, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В минувшее воскресенье, 8 ноября, национальная сборная по спортивному самбо выиграла семь медалей во время чемпионата мира до 18 лет, а Грибик завоевал "золото" в супертяжелом весе 87+ кг.

"Это дебютное выступление Николая на чемпионате мира. В сентябре львовский самбист стал победителем национальных соревнований. А в финале чемпионата мира победил самбиста из России Романа Желтова", – сообщила пресс-служба обладминистрации.

Еще одна самбистка из Львова стала вице-чемпионкой чемпионата среди взрослых в весовой категории 80+ кг. Ею стала 24-летняя Василина-Ирина Кириченко. В финале она проиграла сопернице из РФ Ольге Артошиной.

Источник: https://loda.gov.ua/news?id=54863

Теги: #львов #чм #самбо
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