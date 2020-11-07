Спорт

09:32 07.11.2020

В Киеве состоялось официальное открытие футбольной школы "Шахтера"

2 мин читать
В Киеве состоялось официальное открытие футбольной школы "Шахтера"

В Киеве 6 ноября состоялось официальное открытие Shakhtar Football School – футбольной школы, работающей по франшизе ФК "Шахтер".

Как сообщает официальный сайт клуба, 30 учеников школы в возрасте от 2 до 8 лет приняли участие в тренировке с футболистом "Шахтера" Евгением Коноплянкой.

Всего в киевской Shakhtar Football School на данный момент занимаются 60 детей.

Тренер Shakhtar Football School Анастасия Клипаченко отметила, что занимается с дошкольниками уже 6 лет, и методика работы заключается в особенном подходе к детям, чтобы развивать их спортивными и подвижными.

"Конечно, в 3 годика мы не можем сказать, что ребенок точно станет футболистом. Родители приводят малышей, чтобы они становились дисциплинированными, активными, работали в коллективе. У нас разные упражнения, практически все – с мячом, а также на внимательность, координацию. А в конце каждой тренировки, например, изучаем новые английские слова. То есть это целостное развитие ребенка. "Шахтер" – сильная команда, чемпион. Все наши тренеры проходили обучение в Академии клуба", - рассказала она.

"Я даже не понимал, что в 2-3 года дети могут бегать здесь с улыбками, довольные, им действительно всё нравится, и они слушают тренеров. Так что буду узнавать, как моему сыну сюда попасть, и контролировать эту ситуацию. Идея отличная и правильная: проводить время полезно, а не дома с iPad", - отметил в свою очередь полузащитник "Шахтера" Коноплянка.

Теги: #дети #школа #футбол #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 06.11.2020
Google научит украинских учителей проводить уроки дистанционно - Минобразования

Google научит украинских учителей проводить уроки дистанционно - Минобразования

07:57 06.11.2020
В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации

В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации

19:52 04.11.2020
Детям умерших от коронавируса медиков дадут возможность получать высшее образование на льготных условиях - Шкарлет

Детям умерших от коронавируса медиков дадут возможность получать высшее образование на льготных условиях - Шкарлет

10:25 04.11.2020
Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

10:18 04.11.2020
Марадона успешно прооперирован в связи с образованием тромба в мозге

Марадона успешно прооперирован в связи с образованием тромба в мозге

23:10 03.11.2020
Марадону прооперируют в связи с образовавшимся в мозге тромбом

Марадону прооперируют в связи с образовавшимся в мозге тромбом

22:26 03.11.2020
"Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6

"Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6

19:26 03.11.2020
Вся делегация "Динамо" сдала негативные тесты на COVID-19, матч с "Барселоной" состоится

Вся делегация "Динамо" сдала негативные тесты на COVID-19, матч с "Барселоной" состоится

17:26 03.11.2020
Отметившего 60-летие Марадону лечат в больнице от депрессии

Отметившего 60-летие Марадону лечат в больнице от депрессии

13:40 03.11.2020
Обновленный санитарный регламент системы школьного питания согласован, сообщила Елена Зеленская

Обновленный санитарный регламент системы школьного питания согласован, сообщила Елена Зеленская

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов со счетом 1:2

"Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6

Отметившего 60-летие Марадону лечат в больнице от депрессии

У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

Зеленский поздравил боксера Усика с победой над Чисорой

ПОСЛЕДНЕЕ

Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом

"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов со счетом 1:2

Прогноз на поединок Верес - Металлист 5 ноября 2020 года

Второй день шестого матча Международной лиги плавания (ISL): убедительная победа Energy Standard, а Сиобан Хоги (Siobhan Haughey) становится MVP, не участвуя в скин-рейсах

Первый день шестого матча международноq лиги плавания (ISL): Toronto Titans гонится за Energy Standard, а New York Breakers – за Toronto Titans

У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

Зеленский поздравил боксера Усика с победой над Чисорой

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" 3 ноября пройдет без зрителей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЯТОГО МАТЧА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ (ISL): London Roar уходит в отрыв, LA Current теряет очки, Tokyo Frog Kings борется за второе место

"Динамо" упустило победу против "Ференцвароша" Реброва в Лиге чемпионов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА