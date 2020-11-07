В Киеве состоялось официальное открытие футбольной школы "Шахтера"

В Киеве 6 ноября состоялось официальное открытие Shakhtar Football School – футбольной школы, работающей по франшизе ФК "Шахтер".

Как сообщает официальный сайт клуба, 30 учеников школы в возрасте от 2 до 8 лет приняли участие в тренировке с футболистом "Шахтера" Евгением Коноплянкой.

Всего в киевской Shakhtar Football School на данный момент занимаются 60 детей.

Тренер Shakhtar Football School Анастасия Клипаченко отметила, что занимается с дошкольниками уже 6 лет, и методика работы заключается в особенном подходе к детям, чтобы развивать их спортивными и подвижными.

"Конечно, в 3 годика мы не можем сказать, что ребенок точно станет футболистом. Родители приводят малышей, чтобы они становились дисциплинированными, активными, работали в коллективе. У нас разные упражнения, практически все – с мячом, а также на внимательность, координацию. А в конце каждой тренировки, например, изучаем новые английские слова. То есть это целостное развитие ребенка. "Шахтер" – сильная команда, чемпион. Все наши тренеры проходили обучение в Академии клуба", - рассказала она.

"Я даже не понимал, что в 2-3 года дети могут бегать здесь с улыбками, довольные, им действительно всё нравится, и они слушают тренеров. Так что буду узнавать, как моему сыну сюда попасть, и контролировать эту ситуацию. Идея отличная и правильная: проводить время полезно, а не дома с iPad", - отметил в свою очередь полузащитник "Шахтера" Коноплянка.