Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом

Тест главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии, болезнь 55-летнего специалиста проходит бессимптомно, сам тренер ушел на самоизоляцию.

Манчини является известным футболистом (в прошлом) и тренером. Будучи наставником он тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". Работе в сборной Италии, которую Манчини возглавил в 2018 году, предшествовала его деятельность в петербургском "Зените" (2017-2018г.).