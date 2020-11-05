Спорт

00:11 05.11.2020

"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов со счетом 1:2

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"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов со счетом 1:2

Киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" на выезде со счетом 1:2 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

На пятой минуте счет в матче открыл с пенальти Лионель Месси. На 65-й минуте Жерар Пике удвоил преимущество "Барселоны". Через десять минут "Динамо" смогло отыграть один гол усилиями Виктора Цыганкова, но больше счет в матче не менялся.

В другом матче этой группы "Ювентус" обыграл в Будапеште "Ференцварощ" со счетом 4:1.

После трех туров "Барселона" лидирует в группе с 9 набранными очками, "Ювентус" набрал 6 очков, у "Динамо" и "Ференцвароша" – по 1 очку.

Теги: #динамо #барселона #украина #лч
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