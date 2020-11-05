"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов со счетом 1:2

Киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" на выезде со счетом 1:2 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

На пятой минуте счет в матче открыл с пенальти Лионель Месси. На 65-й минуте Жерар Пике удвоил преимущество "Барселоны". Через десять минут "Динамо" смогло отыграть один гол усилиями Виктора Цыганкова, но больше счет в матче не менялся.

В другом матче этой группы "Ювентус" обыграл в Будапеште "Ференцварощ" со счетом 4:1.

После трех туров "Барселона" лидирует в группе с 9 набранными очками, "Ювентус" набрал 6 очков, у "Динамо" и "Ференцвароша" – по 1 очку.