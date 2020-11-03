Спорт

19:26 03.11.2020

Вся делегация "Динамо" сдала негативные тесты на COVID-19, матч с "Барселоной" состоится

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Вся делегация "Динамо" сдала негативные тесты на COVID-19, матч с "Барселоной" состоится

Игроки и персонал первой команды киевского "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной", которые дали необходимые результаты для проведения матча 4 ноября.

"К счастью, все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка", - сообщает официальный сайт клуба.

Согласно протоколу УЕФА, из-за отсутствия определенного количества футболистов в заявке команды матчи могут переноситься.

Как сообщалось, 1 ноября шесть футболистов основного состава киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды сдали положительные тесты на COVID-19 накануне вылета в Барселону.

Теги: #коронавирус #динамо #футбол
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