Прогноз на поединок Верес - Металлист 5 ноября 2020 года

Кто выйдет победителем противостояния клубов-лидеров. Почему нужно делать ставку на победу Вереса над Металлистом 1925

Пятого ноября пройдет ключевой поединок Первой лиги Чемпионата Украины по футболу. В гости к занимающему третью строчку "Вересу" отправится "Металлист 1925". Конечно, в этот день пройдут поединки Лиги Европы, о времени трансляций которых болельщики могут узнать из интернет-портала ТВ Мета. Они имеют более высокий статус. Но для бетторов будет большой ошибкой пропустить этот поединок.

Верес

Футбольный коллектив из Ровно в сезоне 20/21 показывает отличный футбол. Команда шесть поединков не знает поражений, только однажды разделив очки в гостях с "Николаевым" 0:0. Но и в этом поединке гости были гораздо ближе к победе. За ничью хозяева должны благодарить своего голкипера, который сделал три ключевых сейва.

На родном стадионе "красно-черные" и вовсе не знают себе равных - восемь побед подряд. Причем уже были обыграны основные конкуренты в борьбе за продвижение в высший дивизион.

Теперь на очереди Металлист 1925. Наставник команды заявил, что команда готовится к матчу в практически оптимальном составе.

Металлист 1925

Главный тренер гостей Владимир Кривенцов подвел своих подопечных к сезону в хорошем игровом тонусе. "Металлисты" семь матчей не знали поражений. Но два последних поединка провели крайне неудачно. Проиграли дома "горнякам" в упорнейшей борьбе. На 69-ой минуте хозяева пропустили острую контратаку гостей и Майданевич пробил голкипера в противоход. Переломить ход поединка у футболистов "Металлиста 1925" не получилось.

Прогноз

В предстоящем поединке рекомендуем ставить на победу хозяев поля. "Верес" на подъеме, раззабивался Шестаков, в хорошей форме Гончаренко. "Металлист" усилился, арендовав футболиста из "Шахтера" Дмитрия Крыскова. Но кардинально на результат поединка этот трансфер повлиять не может.

Домашний стадион "Вереса" - неприступная крепость. Хозяева одержат уверенную победу со счетом 2:0.