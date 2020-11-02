Спорт

00:54 02.11.2020

У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

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У 6 футболистов "Динамо" и ассистента Луческу выявили COVID-19 перед вылетом на матч ЛЧ в Барселону

Шесть футболистов киевского "Динамо", ассистент главного тренера и четыре представители персонала команды сдали  положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает официальный сайт клуба, тесты были сданы накануне вылета команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Тестирование показало положительный результат у футболистов Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера команды Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

"Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно", - сообщили в клубе.

Теги: #коронавирус #динамо #украина
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