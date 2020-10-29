"Динамо" упустило победу против "Ференцвароша" Реброва в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" не смогло обыграть венгерский "Ференцварош" в Будапеште в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Мирчи Луческу в первом тайме забила в ворота хозяев поля два мяча после реализованного пенальти Виктором Цыганковым и гола уругвайца Карлоса де Пены в контратаке.

На 59-й минуте чемпионы Венгрии, которых тренирует экс-футболист "Динамо" Сергей Ребров, отыграли один мяч. На 86-й минуте динамовцы остались в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука. А на 90-й минуте "Ференцварош" сумел сравнять счет.

После двух туров "Динамо" набрало в своей группе 1 очко. Лидирует "Барселона" с 6 очками, у "Ювентуса" – 3 очка, у "Ференцвароша" также 1 очко.