Спорт

00:08 29.10.2020

"Динамо" упустило победу против "Ференцвароша" Реброва в Лиге чемпионов

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"Динамо" упустило победу против "Ференцвароша" Реброва в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" не смогло обыграть венгерский "Ференцварош" в Будапеште в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Мирчи Луческу в первом тайме забила в ворота хозяев поля два мяча после реализованного пенальти Виктором Цыганковым и гола уругвайца Карлоса де Пены в контратаке.

На 59-й минуте чемпионы Венгрии, которых тренирует экс-футболист "Динамо" Сергей Ребров, отыграли один мяч. На 86-й минуте динамовцы остались в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука. А на 90-й минуте "Ференцварош" сумел сравнять счет.

После двух туров "Динамо" набрало в своей группе 1 очко. Лидирует "Барселона" с 6 очками, у "Ювентуса" – 3 очка, у "Ференцвароша" также 1 очко.

Теги: #украина #футбол
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