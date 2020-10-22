Украинские пловцы выступают в составах команд Международной Лиги плавания (ISL)

Всего в 10-ти командах ISL выступает четыре украинских пловца, трое из которых уже участвовали в соревновании.

Лучшие результаты в Лиге из украинских пловцов демонстрирует уроженец г.Ровно Михайло РОМАНЧУК (род. 7.08.1996) — двукратный чемпион Европы (2018), призёр чемпионатов мира (2017 и 2019 годы), победитель летней универсиады 2017. Его «коронными» являются длинные дистанции вольным стилем, из которых в ISL есть только 400 метров. На этой дистанции у Романчука имеются золотые медали Универсиады-2017 и Чемпионата Европы-2019.

Михайло с 2018 года в браке со знаменитой украинской прыгуньей в длину Мариной Бех – обладательницей серебра Чемпионата мира-2019 и Чемпионата Европы-2018, а также золота Универсиады-2019.

В первом сезоне Лиги Михайло Романчук стал чемпионом Лиги в составе команды Energy Standard, в нынешнем сезоне он плывет за Aqua Centurions. В своем первом матче Романчук всю дистанцию 400 метров вольным стилем боролся за первое место и лишь на финише уступил 0.35 сек. американцу Зане Гроту из DC Trident.

В комплексном плавании на 400 метров он выступил менее удачно – 5-е место; хотя в заключительной 100-метровке вольным стилем он был лучшим, провал на первом этапе – баттерфляем (предпоследний) не позволил ему подняться выше. Его «взнос» в результат Energy Standard – 11 очков.

Сергей ШЕВЦОВ (29.06.1998) – еще один победитель первого сезона Лиги в составе команды Energy Standard, но, в отличие от Романчука, он остался в составе парижского клуба. Пока главное достижение Сергея в мировом плавании – это серебро юниорского Чемпионата Европы-2016 на дистанции 100 метров вольным стилем. Впрочем, Шевцов показывает достаточно ровные результаты на коротких дистанциях баттерфляем и брассом.

В первом матче Сергей трижды плыл в эстафетах. Он стартовал первым на дистанции 4х100 метров вольным стилем в одной команде с такими мировыми звездами, как Флоран Манаду, Климент Колесников и Чад ле Кло; в этой эстафете первый состав Energy Standard уступил только Los Angeles Currant. В комбинированной и смешанной эстафетах Сергей Шевцов плыл за второй состав Energy Standard, который занял, соответственно 4-е и 5-е места.

Его вклад в командный результат – 8 очков.

За будапештский Team Iron в этом сезоне выступает киевлянка Дарья ЗЕВИНА (1.09.1994), имеющая на коротких и средних дистанциях на спине на «короткой воде» (в 25-тиметровых бассейнах) золото Чемпионата Мира-2012 и 6 золотых медалей Чемпионатов Европы в 2010-2013 гг. В последние годы Дарья выиграла серебро Чемпионатов Европы «на короткой воде» 2017-го и 2019 годов.

В индивидуальных заплывах на спине она была 3-ей на 200 метров, 4-ой – на 100 метров и 7-ой – на 50 метров. Кроме того, она участвовала еще в двух эстафетах и суммарно принесла Team Iron 15 очков.

Еще один именитый украинский пловец – уроженец Севастополя Андрей ГОВОРОВ (10.04.1992) заявлен за канадскую команду Toronti Titans, которая проведет свой первый матч 24 октября. В его активе: золото Всемирной Универсиады-2013 года, Кубка мира по плаванию, Чемпионата Европы-2015 (короткая вода) и Чемпионата мира-2017. «Коронная» дистанция – 50 метров.