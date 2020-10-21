Спорт

22:08 21.10.2020

"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

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"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" на выезде со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме "горняки", игравшие в ослабленном составе из-за выявления ранее коронавируса у ряда игроков команды, сумели забить "королевскому клубу" три безответных гола. Отличились бразилец Тете, автоголом защитник "Реала" Рафаэль Варан, и также голу на счету израильского полузащитника "Шахтера" Манора Соломона.

В начале второго тайма "Реал" сумел отыграть два мяча после точных ударов Луки Модрича и Винисиуса Жуниора. На последних секундах матча мадридцы сумели забить третий гол после удара Федерико Вальверде, но гол был отменен после просмотра арбитром видеоповтора из-за офсайда у одного из футболистов испанской команды.

В этой группе также выступают итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" (Менхенгладбах).

Теги: #испания #украина #шахтер #лч
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