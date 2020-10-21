"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

Группа компаний "Нова Пошта" 1 ноября проведет в Николаеве "Новая почта полумарафон".

Как отмечается в сообщении компании, в этот же день каждый желающий в любом уголке страны сможет принять участие в особом онлайн-забеге — преодолеть дистанцию ради людей, которые мечтают пробежать марафон, но не могут сделать этого из-за разных жизненных обстоятельств.

"Идея "Марафона для всех" возникла у нас в прошлом сезоне, когда мы осознали, как много украинцев хотели бы пробежать дистанцию, но не могут этого сделать по разным причинам - кто-то из-за возраста, кто-то из-за болезни, кто-то из-за жизненных неурядиц. На наш взгляд, эти люди хоть и не бегуны, но марафонцы по духу", — цитируется в сообщении соосновательница "Нова Пошта", бренд-амбассадор NewRun Инна Поперешнюк.

В этом году участники бегут в новом дистанционном формате с учетом всех требований карантина.

Организаторы проекта также собирают истории марафонцев по жизни — людей, которые каждый день справляются со сложными обстоятельствами и заслуживают медалей.

26 октября набор участников будет завершен, и образуются пары. А 1 ноября бегуны выйдут на дистанцию с наклейками на форме, где будут указаны имена героев, ради которых они бегут и которым принесут медали.

"Новая почта марафон" и "Новая почта полумарафон" — беговые соревнования, которые ежегодно проводит "Нова Пошта" вместе с компанией NewRun. Их миссия — популяризировать здоровый образ жизни и развивать беговую культуру.

Как сообщалось, в июне 2020 года Национальный Реестр Рекордов Украины зафиксировал новый рекорд - самый массовый онлайн марафон весеннего сезона 2020 года. В мае более 5 тыс. участников "Новая почта марафон" из 25 областей Украины преодолели свои дистанции. Также в пяти состоявшихся забегах приняли участие бегуны из 8 стран мира: США, Польши, Великобритании, Израиля, России, Нидерландов, Молдовы и Беларуси.