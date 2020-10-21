Спорт

13:25 21.10.2020

"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

2 мин читать
"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

Группа компаний "Нова Пошта" 1 ноября проведет в Николаеве "Новая почта полумарафон".

Как отмечается в сообщении компании, в этот же день каждый желающий в любом уголке страны сможет принять участие в особом онлайн-забеге — преодолеть дистанцию ради людей, которые мечтают пробежать марафон, но не могут сделать этого из-за разных жизненных обстоятельств.

"Идея "Марафона для всех" возникла у нас в прошлом сезоне, когда мы осознали, как много украинцев хотели бы пробежать дистанцию, но не могут этого сделать по разным причинам - кто-то из-за возраста, кто-то из-за болезни, кто-то из-за жизненных неурядиц. На наш взгляд, эти люди хоть и не бегуны, но марафонцы по духу", — цитируется в сообщении соосновательница "Нова Пошта", бренд-амбассадор NewRun Инна Поперешнюк.

В этом году участники бегут в новом дистанционном формате с учетом всех требований карантина.
Организаторы проекта также собирают истории марафонцев по жизни — людей, которые каждый день справляются со сложными обстоятельствами и заслуживают медалей.

26 октября набор участников будет завершен, и образуются пары. А 1 ноября бегуны выйдут на дистанцию с наклейками на форме, где будут указаны имена героев, ради которых они бегут и которым принесут медали.

"Новая почта марафон" и "Новая почта полумарафон" — беговые соревнования, которые ежегодно проводит "Нова Пошта" вместе с компанией NewRun. Их миссия — популяризировать здоровый образ жизни и развивать беговую культуру.

Как сообщалось, в июне 2020 года Национальный Реестр Рекордов Украины зафиксировал новый рекорд - самый массовый онлайн марафон весеннего сезона 2020 года. В мае более 5 тыс. участников "Новая почта марафон" из 25 областей Украины преодолели свои дистанции. Также в пяти состоявшихся забегах приняли участие бегуны из 8 стран мира: США, Польши, Великобритании, Израиля, России, Нидерландов, Молдовы и Беларуси.

Теги: #нова_пошта #полумарафон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 20.10.2020
"Нова Пошта" открыла с начала 2020г. 1,3 тыс. новых отделений

"Нова Пошта" открыла с начала 2020г. 1,3 тыс. новых отделений

14:27 13.10.2020
"Нова Пошта" создала собственную эпидемиологическую службу

"Нова Пошта" создала собственную эпидемиологическую службу

11:14 07.10.2020
"Нова Пошта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за злоупотребления мошенниками

"Нова Пошта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за злоупотребления мошенниками

10:57 07.10.2020
"Новая пошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов

"Новая пошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов

12:13 28.09.2020
Yakaboo запустил международную доставку совместно с "Нова Пошта Глобал"

Yakaboo запустил международную доставку совместно с "Нова Пошта Глобал"

19:12 25.09.2020
"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

19:02 25.09.2020
"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

17:41 23.09.2020
"Нова Пошта" выпустила коробку-трансформер со сменной высотой

"Нова Пошта" выпустила коробку-трансформер со сменной высотой

16:59 21.09.2020
Дилер Citroen поставил "Новой поште" еще 51 автомобиль Citroen Berlingo

Дилер Citroen поставил "Новой поште" еще 51 автомобиль Citroen Berlingo

13:55 18.09.2020
"Нова Пошта" вернулась к докризисной программе инвестирования – Климов

"Нова Пошта" вернулась к докризисной программе инвестирования – Климов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

У всех игроков "Шахтера" отрицательные тесты на COVID-19 накануне матча ЛЧ с "Реалом"

Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

ПОСЛЕДНЕЕ

"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

Второй матч ISL: London Roar показывает силу, Team Iron демонстрирует волю

ФК "Шахтер" открыл две школы Shakhtar Football School в Киеве

У всех игроков "Шахтера" отрицательные тесты на COVID-19 накануне матча ЛЧ с "Реалом"

ПЕРВЫЙ МАТЧ ВТОРОГО СЕЗОНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ: Действующий чемпион Energy Standard впервые уступает первое место в матче ISL, Cali Condors делает серьезную заявку на победу в сезоне

Мировая Лига Плавания: Cali Condors делает серьезную заявку на победу, действующий чемпион Energy Standard нуждается в удаче

Мировая Лига Плавания начинает второй сезон

Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

Зеленский на встрече с легендами "Динамо" назвал победу в Суперкубке УЕФА-1975 самым большим успехом в истории Украины

Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА