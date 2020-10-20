Второй матч ISL: London Roar показывает силу, Team Iron демонстрирует волю

18 – 19 октября в Будапештской Дунай-Арене во втором матче второго сезона Международной Лиги плавания свой высокий класс показала команда London Roar, противостоявшая хозяевам – Team Iron, а также Aqua Centurions (Рим) и DC Trident (Вашингтон).

До начала матча London Roar считалась фаворитом, – в финале прошлого сезона лондонцы были вторыми, драматично уступив победу Energy Standard только на заключительных скин-рейсах (гонках на выбывание). С другой стороны, именно London Roar понес наибольшие кадровые потери из-за эпидемии COVID-19: ввиду серьезных ограничений на выезд, принятых в Австралии, бывший доминион не смог усилить бывшую метрополию такими суперзвездами, как обладательница всех трех видов медалей Олимпиады в Рио Эмма МакКеон, золотая медалистка Олимпиады-2016 в плавании на 100 метров вольным стилем Кайл Чалмерс, лучшая по рейтингу в составе лондонцев по итогам прошлого сезона Мина Атертон, а также сестры Кэмпбелл.

Впрочем, потери были и в составах других команд. Из-за подозрения на коронавирус осталась в Италии главная звезда «центурионов» – олимпийская чемпионка 2008 года, 6-тикратная чемпионка мира и 7-микратная чемпионка Европы Федерика Пеллигрини. Один из прошлогодних лидеров «железных» – обладатель 9-ти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Морозов перешел в Tokyo Frog Kings.

Начало матча показало, что потери не сильно сказались на силе London Roar, – их лидеры уверенно выигрывали свои дистанции, нередко еще получая очки «джек-пота» (очки, полученные пловцами, отставшими от победителя более, чем на «время джек-пота», добавляются победителю заплыва).

Можно отметить яркие победы Марии Уоттел – 100 метров баттерфляем, Кристиана Динера – 50 и 200 метров на спине, Анны Лазор и Кирилла Пригоды – 200 метров брассом, Сиднея Пикрема – 200 метров комбинированного заплыва, Алии Аткинсон – 50 метров брассом,

«Центурионы» были удачливы с Себастьяном Сабо на 100 метрах баттерфляем, с Филиппом Хейнцем – 200 метров комбинированного заплыва, с Валентиной Дюмон и Зеном Гротом на дистанциях 400 метров вольным стилем…

У «железных» вне конкуренции были Раноми Кромовиджоджо и Максим Лобановский на дистанциях 50 метрах вольным стилем, а Эмре Сакси обошел «самого» Адама Пити на дистанции 50 метров брассом.

У «трезубцев» победителями заплывов стали: Ами Билквисит – 200 метров на спине, Линни Мак – 50 метров на спине

Окончательно склонили чашу весов в пользу Лондона две комбинированные эстафеты 4х100 метров, в которых и у мужчин, и у женщин победили представители «львов», что, кроме удвоенных очков, дало еще и право выбора стиля скин-рейсов в конце второго дня.

Забегая вперед, скажем – выбор тренерского штаба London Roar был безупречен: у мужчин в финале скин-рейса боролись сразу два представителя лондонцев – Кристиан Динер и Гильермо Гвидо; у женщин победительницей вышла Мария Каменева.

Итог первого дня матча:

London Roar – 294 матчевых очка

Aqua Centurions – 197

Iron – 194

DC Trident – 181

Вопрос о победителе был снят, но вот за места со 2-го по 4-е предстояла острая борьба.

Решающими стали выдающиеся спортивные и волевые качества Катинки Хоссу и Раноми Кромовиджоджо – обладательниц 3-х олимпийских золотых медалей каждая (не считая множества золотых медалей чемпионатов мира и Европы).

Хоссу выиграла 200 метров баттерфляем и 400 метров смешанного плавания, а Кромовиджоджо – 100 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем, а также вышла в полуфинал скин-рейсов, плывя не «своим» стилем. В итоге, «железные» поднялись на второе место, а Раноми стала самым ценным игроком матча (MVP). Их порыв поддержал Марко Орси, выигравший 100 метров комбинированного заплыва.

Что же касается «трезубцев», то их в самый последний момент вытянули на третье место Линни Мак, вышедшая в финал скин-рейсов и Марк Николаев, пробившийся в полуфинал скин-рейсов. Можно также отметить победу DC Trident в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем.

Ну, а большинство заплывов и во второй день, вновь было за лондонцами; особо можно отметить Марию Каменеву, которая сначала обошла свою подругу по команде Алию Аткинсон на дистанции 100 метров смешанного плавания, а затем выиграла скин-рейс. Алия Аткинсон «утешилась» победой брассом на 100 метрах, на той же дистанции Адам Пити взял реванш у одноклубника Кирилла Пригоды за первый день, Мария Уоттель и Дункан Скотт победили на дистанциях 200 метров вольным стилем.

Итоговый результат:

London Roar – 609.5 матчевых очков (4 командных очка)

Iron – 392.5 (3)

DC Trident – 350 (2)

Aqua Centurions – 344 (1)

После двух первых матчей положение команд:

London Roar и Cali Condors – 4 командных очка

Iron и Energy Standard – 3

DC Trident и Los Angeles Current – 2

Aqua Centurions и New York Breaker – 1