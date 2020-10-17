Мировая Лига Плавания: Cali Condors делает серьезную заявку на победу, действующий чемпион Energy Standard нуждается в удаче

В Будапештской Дунай-Арене (Duna-Arena) 16 июня прошел первый игровой день первого матча Второго Сезона Мировой Лиги Плавания (ISL), в котором европейская команда Energy Standard (Париж) начала отстаивание своего чемпионского титула с матча против трех американских команд – Cali Condors (Калифорния), Los Angeles Current и New York Breaker. Причем, сразу же стало понятно, что команда Cali Condors твердо настроена свергнуть парижан с пьедестала, сообщила пресс-служба ISL в субботу.

В пользу калифорнийцев, как оказалось, стало нововведение – т.н. джек-пот, когда очки за занятые места тех пловцов, которые отстали от первого место на определенное «джек-пот время», передаются победителю заплыва.

Так, если победителю за первое место гарантировано 9 очков, то максимально он может взять 37 очков при условии, если остальные 7 участников заплыва не уложатся в «джек-пот время».

В первый игровой день лучшие индивидуальные результаты в своих заплывах показали олимпийская чемпионка 2016 года в эстафете и обладательница 8 золотых медалей мировых чемпионатов Оливия Смолига (Olivia Smoliga) из Cali Condors и олимпийский чемпион 2016 года Райан Мэрфи (Ryan Murphy) из Los Angeles Current, оба на дистанции 50 метров на спине – по 24 очка (т.е., в этих заплывах пловцы, занявшие места начиная с 4-го, не уложились в «джек-пот время»).

Подтвердили свой высочайший класс: олимпийская чемпионка 2016 года Мелания Маргалис (Melanie Margalis) – победы на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем и двукратная олимпийская чемпионка (индивидуально и в эстафете) 2016 года Лилли Кинг (Lilly King) – 50 и 200 метров на спине (обе – Cali Condors), а также олимпийская чемпионка 2016 года и обладательница 11 золотых медалей мировых первенств Сара Шёстрем (Sarah Sjostrom) – победы на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем (Energy Standard).

В принципиальнейшей схватке на дистанции 50 метров вольным стилем олимпийский чемпион 2012 года Флоран Манаду (Florent Manaudou) из Energy Standard опередил олимпийского чемпиона 2016 года и обладателя 13-ти золотых медалей чемпионатов мира Калеба Дресселя (Caeleb Dressel) из Cali Condors.

В целом же первый день проходил с определенным преимуществом команды Cali Condors и завершился со следующими результатами:

Cali Condors – 280

Energy Standard – 235

Los Angeles Current – 214

New York Breaker – 154.

В двух финальных комбинированных эстафетах – женской и мужской 4х100 кроме призовых очков, разыгрывалось также право победителей назвать стиль, которым поплывут участники финальных скин-рейсов (гонок на выбывание) во второй день.

В женской комбинированной эстафете команда Cali Condors в составе Оливии Смолиги, Лилли Кинг, олимпийской чемпионки 2016 года Келси Далии (Kelsi Dahlia) и Эрики Браун (Erica Brown) обошла Energy Standard в составе олимпийкой чемпионки 2008 и 2012 годов Эмили Сибом (Emily Seebohm), олимпийской чемпионки 2012 года и двукратной чемпионки мира Бриши Ларссон (Breeja Larsson), Анастасии Шкурдай (Anastasiya Shkurdai) и Сары Шёстрем. Тем самым, команда из Парижа лишилась своего главного козыря на скин-рейсах: в прошлом сезоне, когда скин-рейсы проводились исключительно вольным стилем, все «гонки на выбывание», в которых она участвовала, выиграла Сара Шёстрем. На этот раз уже тренерский штаб Cali Condors будет выбирать стиль скин-рейсов: либо на спине под Оливию Смолигу либо баттерфляй под Лилли Кинг.

Мужская комбинированная эстафета принесла еще большую интригу – здесь победила команда, идущая в общем зачете третьей – LA Current в составе Райана Мэрфи, Уила Ликона (Will Licon), олимпийского чемпиона 2016 года Тома Шилдса (Tom Shields) и Максима Руни (Maxime Rooney) на 6 сотых опередившая Energy Standard в составе пятикратного чемпиона мира Евгения Рылова (Evgeny Rylov), обладателя двух серебряных медалей чемпионата мира-2018 Ильи Шимановича (Ilia Shymanovich), олимпийского чемпиона 2012 года и обладателя «серебра» Олимпиады-2016 Чада ле Кло (Chad le Clos) и чемпиона мира 2016 года Симона Билиса (Simonas Bilis).

Можно предположить, что тренерский штаб LA Current выберет плавание на спине в качестве стиля для скин-рейса – под Райана Мэрфи.

Напомним, что мужские и женские скин-рейсы на 50 метров проводятся в самом конце второго соревновательного дня. Пловцы, проигравшие в четвертьфинале приносят своим командам очки, как в обычном заплыве (за 5 – 8 места), проигравшие в полуфинале – удвоенные, второй финалист – утроенные, победитель скин-рейсов – 41 очко (утроенные за 1-е место плюс 14 баллов бонуса). Отсюда и столь высокое значение скин-рейсов в матче.

К слову сказать, в Первом сезоне Лиги победитель финала в Лас-Вегасе определился именно на скин-рейсах.

17 октября – второй и решающий день первого матча Второго Сезона Мировой Лиги Плавания.

Напомним, что во Втором Сезоне Лиги соревнуется 10 команд: кроме 4-х участников первого матча, за победу поборюятся:), DC Trident (Вашингтон), Aqua Centurions (Рим), London Roar, Team Iron (Будапешт), а также новички ISL – Toronto Titans и Tokyo Frog Kings.

Как сообщалось ранее, в составе каждой команды по 18 мужчин и женщин, в матче участвуют по четыре команды, каждая из которых на все заплывы заявляет по два пловца (две команды на эстафеты). Очки, полученные пловцами на индивидуальных дистанциях и эстафетах, складываются в командный результат.

Матч состоит из 39 заплывов. Команда-победитель матча получает 4 очка, второе место – три, третье – два, четвертое – одно очко.

По результатам регулярного сезона (отборочные соревнования) 8 из них выйдут в полуфиналы, а четверка лучших разыграет финал 21-22 ноября здесь же – в будапештской Дунай-Арене.