Спорт

22:51 15.10.2020

Зеленский на встрече с легендами "Динамо" назвал победу в Суперкубке УЕФА-1975 самым большим успехом в истории Украины

1 мин читать
Зеленский на встрече с легендами "Динамо" назвал победу в Суперкубке УЕФА-1975 самым большим успехом в истории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с легендарными игроками киевского "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы ФК "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/1975 годов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подчеркнул важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – можно только с помощью таких легендарных побед", - отметил на встрече Зеленский.

Президент поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА. "Такой большой победы в Украине никогда не было", - считает он.

Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам столичного клуба. "Самое главное – то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда", - указал он.

Теги: #динамо #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:25 15.10.2020
Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

16:11 15.10.2020
Средства на президентский опрос лучше потратить на борьбу с COVID-19 - заявление "Голоса"

Средства на президентский опрос лучше потратить на борьбу с COVID-19 - заявление "Голоса"

13:34 15.10.2020
Зеленский в пятницу посетит с рабочим визитом Турцию

Зеленский в пятницу посетит с рабочим визитом Турцию

13:13 15.10.2020
Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность

Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность

11:37 15.10.2020
Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

Зеленский 20 октября обратится к Раде с ежегодным посланием

10:11 15.10.2020
Зеленский предлагает украинцам 25 октября ответить на вопрос, поддерживают ли они создание на Донбассе СЭЗ

Зеленский предлагает украинцам 25 октября ответить на вопрос, поддерживают ли они создание на Донбассе СЭЗ

10:09 15.10.2020
Зеленский предлагает украинцам 25 октября ответить на вопрос, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны

Зеленский предлагает украинцам 25 октября ответить на вопрос, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны

21:57 14.10.2020
В День защитника Украины нужно говорить и быть на Донбассе - Зеленский

В День защитника Украины нужно говорить и быть на Донбассе - Зеленский

19:05 14.10.2020
"Благодарен каждому из вас" – Зеленский наградил украинских военнослужащих по случаю Дня защитника Украины

"Благодарен каждому из вас" – Зеленский наградил украинских военнослужащих по случаю Дня защитника Украины

16:04 14.10.2020
Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

Зеленский пообщался с военными в зоне проведения ООС на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

ФК "Шахтер" в сезоне 2019-2020 годов получил доход в 2,522 млрд грн, заплатил 370,2 млн грн налогов

Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2 в Лиге наций

ПОСЛЕДНЕЕ

Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

ФК "Шахтер" в сезоне 2019-2020 годов получил доход в 2,522 млрд грн, заплатил 370,2 млн грн налогов

Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2 в Лиге наций

Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7

МОК обеспокоен возможными случаями нарушения прав спортсменов в Белоруссии и ведет свое расследование – Бах

ФК "Шахтер" уходит на самоизоляцию после выявления COVID-19 у ряда футболистов и сотрудников клуба, на неделе будут проведены дополнительные тесты

В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с частичным привлечением болельщиков

УЕФА разрешил частичное возвращение зрителей на трибуны, если позволят местные власти

"Шахтеру" и "Динамо" достались непростые группы в Лиге чемпионов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА