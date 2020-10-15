Зеленский на встрече с легендами "Динамо" назвал победу в Суперкубке УЕФА-1975 самым большим успехом в истории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с легендарными игроками киевского "Динамо" по случаю 45-й годовщины победы ФК "Динамо" (Киев) в Кубке обладателей кубков и Суперкубкe УЕФА сезона 1974/1975 годов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подчеркнул важность победы, которую футболисты одержали 45 лет назад.

"Поднимать имидж Украины как в самой стране, так и за рубежом – чего сегодня очень не хватает – можно только с помощью таких легендарных побед", - отметил на встрече Зеленский.

Президент поблагодарил ветеранов "Динамо", которые в 1975 году под руководством Валерия Лобановского завоевали Суперкубок УЕФА. "Такой большой победы в Украине никогда не было", - считает он.

Зеленский вручил государственные награды выдающимся игрокам столичного клуба. "Самое главное – то, что вы сделали 45 лет назад. Это и есть большая награда", - указал он.