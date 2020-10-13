Сборная Украины обыграла Испанию в матче Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу обыграла команду Испании со счетом 1:0 в матче четвертого тура в группе 4 сильнейшего дивизиона А Лиги наций УЕФА.

Единственный победный гол украинцев на поле НСК "Олимпийский" на 76-й минуте забил полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков после паса нападающего английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

В другом матче группы сборные Германии и Швейцарии сыграли вничью 3:3.

После четырех туров Испания лидирует в группе с 7 набранными очками. Германия и Украина набрали по 6 очков. У Швейцарии – 2 очка.