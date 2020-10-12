Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил серба Новака Джоковича в финальном матче турнира Большого шлема Roland Garros-2020 во Франции.

Результат встречи - 6:0, 6:2, 7:5 в пользу Надаля.

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Надаль в настоящее время является второй ракеткой мира, Джокович - первой.

Таким образом, Надаль в 13-й раз выиграл Roland Garros. Открытый чемпионат Франции ранее он выигрывал с 2005 по 2008 годы, с 2010 по 2014 и все с 2017 по настоящее время.

В общей сложности на турнирах Большого шлема на его счету 20 триумфов.

Ранее в субботу в женском одиночном разряде турнир выиграла представительница Польши Ига Швентек.

Roland Garros закрыл программу турниров Большого шлема в 2020 году, однако она на этот раз оказалась укороченной: из-за пандемии коронавируса был отменен турнир в Уимблдоне.