Спорт

17:30 11.10.2020

ФК "Шахтер" в сезоне 2019-2020 годов получил доход в 2,522 млрд грн, заплатил 370,2 млн грн налогов

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ФК "Шахтер" в сезоне 2019-2020 годов получил доход в 2,522 млрд грн, заплатил 370,2 млн грн налогов

Общий показатель доходов футбольного клуба "Шахтер" с учетом НДС в сезоне 2019-2020 годов составил 2 млрд 522 млн гривень, сообщается в опубликованном на официальном сайте клуба годовом отчете.

Общий доход клуба от продажи и аренды игроков в прошлом сезоне составил 928 млн грн.

Доходы клуба от УЕФА и ФИФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и за прохождение в полуфинал Лиги Европы составили 1 млрд 256 млн грн.

Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 338 млн грн. Из этого доход от спонсорства и рекламы – 275 млн грн, от продажи билетов и абонементов – 32 млн грн, от продажи атрибутики – 14 млн грн, от реализации ТВ-прав – 13 млн грн.

В сезоне 2019-2020 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 млн грн налогов. Сумма НДФЛ составила 317,9 млн грн.

Как сообщалось, в сезоне 2018-2019 годов общий показатель доходов "Шахтера" с учетом НДС составил 3 млрд 761 млн грн. Доход от продажи и аренды игроков составил 1 млрд 478 млн грн. Доходы от УЕФА и ФИФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и в 1/16 финала Лиги Европы составили 1 млрд 603 млн грн. Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 680 млн грн.

В сезоне 2018-2019 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 512 млн 313 тыс. грн налогов. Сумма НДФЛ составила 378 млн 104 тыс. грн.

Теги: #шахтер
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