Спорт

23:53 10.10.2020

Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2 в Лиге наций

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Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2 в Лиге наций

Сборная Украины по футболу проиграла со счетом 1:2 в Киеве команде Германии в матче группы 4 элитного дивизиона А Лиги наций УЕФА.

На 20-й минуте счет в матче открыл защитник гостей Матиас Гинтер. В начале второго тайма полузащитник "Баварии" Леон Горецка удвоил преимущество сборной Германии.

На 77-й минуте Руслан Малиновский с пенальти отыграл один мяч для команды Андрея Шевченко. Но этот гол стал последним в матче.

В другом матче группы Испания на своем поле минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

После трех туров Испания лидирует в группе с 7 набранными очками. Германия набрала 5 очков, Украина – 3, Швейцария – 1.

Теги: #украина #футбол #германия
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