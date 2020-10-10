Сборная Украины проиграла Германии со счетом 1:2 в Лиге наций
Сборная Украины по футболу проиграла со счетом 1:2 в Киеве команде Германии в матче группы 4 элитного дивизиона А Лиги наций УЕФА.
На 20-й минуте счет в матче открыл защитник гостей Матиас Гинтер. В начале второго тайма полузащитник "Баварии" Леон Горецка удвоил преимущество сборной Германии.
На 77-й минуте Руслан Малиновский с пенальти отыграл один мяч для команды Андрея Шевченко. Но этот гол стал последним в матче.
В другом матче группы Испания на своем поле минимально обыграла Швейцарию со счетом 1:0.
После трех туров Испания лидирует в группе с 7 набранными очками. Германия набрала 5 очков, Украина – 3, Швейцария – 1.