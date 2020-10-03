Спорт

16:27 03.10.2020

В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с частичным привлечением болельщиков

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В Киеве разрешили проведение футбольных матчей с частичным привлечением болельщиков

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ) относительно проведения международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно опубликованной на сайте КГГА соответствующей выдержки из протокола №64 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 02.10.2020 года, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечение болельщиков на следующие матчи:

- 9 октября - г.Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

- 10 октября - г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

- 13.октября – г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Теги: #киев #кгга #футбол
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