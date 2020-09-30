Луческу вывел "Динамо" в Лигу чемпионов впервые с 2016 года

Киевское "Динамо" пробилось в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона 2016-2017 годов, где выступало благодаря победе в чемпионате Украины.

В заключительном раунде квалификации ЛЧ столичный клуб под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу уверенно обыграл на НСК "Олимпийский" бельгийский "Гент" со счетом 3:0. А неделю назад на выезде киевляне победили 2:1.

Счет в матче во вторник на 10-й минуте открыл полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский. А в конце первого и в начале второго тайма Карлос де Пена и Жерсон Родригес точными ударами с пенальти закрепили преимущество "Динамо".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября. Украину в турнире будут представлять "Шахтер" и "Динамо".