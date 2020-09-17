Рада внесла изменения в законодательство для содействия развитию физкультуры и спорта

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 3550 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта".

Как переодет корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ во втором чтении поддержало 318 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом приводится в соответствие с законом "Об образовании" терминология другого законодательного акта – "О физической культуре и спорте".

Кроме того, документом предусматривается внесение изменений в ст. 48 ЗУ "О физической культуре и спорте" и ст. 15 ЗУ "Об аренде государственного и коммунального имущества" относительно предоставления права на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона для баз олимпийской и параолимпийской подготовки, государственным и коммунальным спортивным клубам, детско-юношеским спортивным школам, специализированным учебным заведениям спортивного профиля и еще целому ряду спортивных учреждений.