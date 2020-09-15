Киевское "Динамо" пробилось в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" прошло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов - последний отборочный этап в групповой турнир.

В третьем квалификационном раунде киевляне под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу обыграли на НСК "Олимпийский" со счетом 2:0 нидерландский АЗ.

На 49-й минуте "Динамо" вывел вперёд форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес, а на 86-й минуте Николай Шапаренко установил окончательный счет в матче.

В заключительном раунде плей-офф квалификации "Динамо" сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).