Спорт

00:51 09.09.2020

Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

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Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду открыл счет второй сотне голов, забитых в составе национальной команды.

В матче Лиги наций УЕФА против Швеции в Стокгольме Португалия добилась победы со счетом 2:0. Оба гола провел Роналду, они стали его 100-м и 101-м в составе португальской сборной. Игра прошла во вторник вечером.

Роналду - первый европейский и второй в мире футболист, превысивший отметку в 100 голов за свою сборную. Лидирует по этому показателю Али Даеи, забивший 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы.

Первый гол за сборную Португалии Роналду провел летом 2004 года в ворота сборной Греции на групповом этапе домашнего чемпионата Европы.

Теги: #роналду #европа #футбол #заключение
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