Украина крупно проиграла Испании, но идет второй в своей группе Лиги наций

Сборная Украины по футболу проиграла со счетом 0:4 команде Испании во втором туре в группе 4 элитного дивизиона А Лиги наций УЕФА.

Дублем в составе испанцев в Мадриде отметился капитан "Реала" Серхио Рамос, еще по голу забили Ансу Фати из "Барселоны" и новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес.

В другом матче группы Швейцария и Германия сыграли вничью 1:1.

После двух туров Испания лидирует в группе с 4 очками, у Украины - 3 очка, у Германии - 2 и у Швейцарии - 1.