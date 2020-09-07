Спорт

00:04 07.09.2020

Украина крупно проиграла Испании, но идет второй в своей группе Лиги наций

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Украина крупно проиграла Испании, но идет второй в своей группе Лиги наций

Сборная Украины по футболу проиграла со счетом 0:4 команде Испании во втором туре в группе 4 элитного дивизиона А Лиги наций УЕФА.

Дублем в составе испанцев в Мадриде отметился капитан "Реала" Серхио Рамос, еще по голу забили Ансу Фати из "Барселоны" и новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес.

В другом матче группы Швейцария и Германия сыграли вничью 1:1.

После двух туров Испания лидирует в группе с 4 очками, у Украины - 3 очка, у Германии - 2 и у Швейцарии - 1.

Теги: #испания #лн_уефа #украина
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