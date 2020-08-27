Спорт

20:17 27.08.2020

"Шахтер" стал пятой командой в чемпионатах Европы по среднему количеству очков за матч после возобновления приостановленных из-за COVID-19 соревнований

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"Шахтер" стал пятой командой в чемпионатах Европы по среднему количеству очков за матч после возобновления приостановленных из-за COVID-19 соревнований

В 6 ведущих чемпионатах Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия) лучший результат показала мюнхенская "Бавария", которая выиграла все свои 9 матчей в Бундеслиге после возобновления сезона, и набрала в среднем максимальные 3 очка за матч.

Мадридский "Реал" набирал в чемпионате Испании после снятия карантинных ограничений на проведение матчей 2,82 очка за игру, "Милан" – 2,5, согласно проведенному BBC анализу.

Консалтинговая компания LTT Sports в свою очередь провела анализ других европейских чемпионатов. Российский "Зенит" возглавил соответствующий рейтинг со средним показателем 2,75, австрийский "Зальцбург" набирал в среднем 2,6 очка за матч, донецкий "Шахтер" – 2,56.

Таким образом, в суммарном рейтинге всех чемпионатов "Шахтер" оказался пятым за период после карантина.

Теги: #футбол #шахтер
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