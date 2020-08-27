Спорт

13:16 27.08.2020

Зеленский хотел бы, чтобы крупнейший криворожский спорткомплекс "Металлург" вмещал до 30 тыс. зрителей

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Зеленский хотел бы, чтобы крупнейший криворожский спорткомплекс "Металлург" вмещал до 30 тыс. зрителей

 Президент Украины Владимир Зеленский во второй день рабочей поездки в Днепропетровскую область ознакомился с планом реконструкции крупнейшего в Кривом Роге спорткомплекса "Металлург" коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа № 1", обновление которого будет проходить в рамках программы "Большое строительство".

"После реконструкции на территории будут новые футбольные поля и спортплощадки. В самом здании стадиона обустроят игровые спортзалы, спортзалы для тяжелой атлетики, бокса, фитнеса, карате, греко-римской борьбы. В настоящее время комплекс – в аварийном состоянии, им никто не пользуется", - отмечает пресс-служба главы государства.

Зеленский попросил запланировать в рамках реконструкции наполнение спорткомплекса современным оборудованием, а также привлечь к его работе профессиональных тренеров. Кроме того, президент указал на необходимость включить в план реконструкции обустройство современного парка, расположенного рядом со стадионом, чтобы вся территория была местом отдыха не только для спортсменов или любителей спорта, но и для других горожан.

В целом стадион будет вмещать на трибунах почти 16,5 тыс. человек. Зеленский считает, что необходимо по возможности подкорректировать количество мест, чтобы могло расположиться до 30 тыс. зрителей.

"Я просто помню, что 30 тысяч человек у нас заполнялось. Вопрос же не только в матчах. В Кривом Роге я не вижу какой-то большой арены для мероприятий или концертов. Мне кажется, что самая большая арена на 16 тысяч для Кривого Рога – это мало", – сказал он.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заметил, что этот объект является очень важным для региона, ведь он станет своеобразным магнитом.

"Это будет не только футбольный стадион. Это будет развитие спорта во всей области. Потому что там будут тренироваться дети. И это будет хорошо, потому что мы забираем детей с улиц, они будут заниматься спортом", – подчеркнул министр.

Теги: #недвижимость #зеленский #спорткомплекс #металлург #днепропетровская_область
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