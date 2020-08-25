Спорт

15:03 25.08.2020

"Шахтер" возвращает деньги владельцам абонементов на непосещенные матчи сезона 2019-2020 в Харькове

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"Шахтер" возвращает деньги владельцам абонементов на непосещенные матчи сезона 2019-2020 в Харькове

Футбольный клуб "Шахтер" предоставляет возможность для всех болельщиков в Харькове получить компенсацию за непосещенные по абонементам матчи, это можно сделать с 25 августа в кассах ОСК "Металлист",

"К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 "Шахтеру" не удалось завершить чемпионский сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений", - сообщается на официальном сайте клуба.

Чтобы вернуть абонемент и получить компенсацию, необходимо с 25 августа по 30 сентября (за исключением воскресенья) обратиться в кассы ОСК "Металлист" в Харькове с 10:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент.

"Информация о билетах и абонементах на сезон-2020/21 будет опубликована, когда эпидемиологические условия позволят болельщикам находиться на трибунах. Мы надеемся, что вскоре сможем разделить эмоции от игры и побед "Шахтера" вместе с вами", - отметили в донецком клубе.

Теги: #билеты #абонементы #деньги #шахтер
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