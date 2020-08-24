Около 150 футбольных фанатов задержаны в ходе беспорядков в Париже

Не менее 148 человек задержаны в Париже в ночь на понедельник в ходе беспорядков, начавшихся после поражения парижского клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, сообщает газета "Фигаро".

Для сдерживания футбольных фанатов на улицы города были выведены 3 тыс. полицейских и военнослужащих, а также 300 спасателей.

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, в то время как фанаты крушили витрины магазинов, переворачивали мусорные баки и забрасывали полицейских петардами.

Сожжены несколько автомобилей.