Спорт

09:17 24.08.2020

Около 150 футбольных фанатов задержаны в ходе беспорядков в Париже

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Около 150 футбольных фанатов задержаны в ходе беспорядков в Париже

 Не менее 148 человек задержаны в Париже в ночь на понедельник в ходе беспорядков, начавшихся после поражения парижского клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов, сообщает газета "Фигаро".

Для сдерживания футбольных фанатов на улицы города были выведены 3 тыс. полицейских и военнослужащих, а также 300 спасателей.

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, в то время как фанаты крушили витрины магазинов, переворачивали мусорные баки и забрасывали полицейских петардами.

Сожжены несколько автомобилей.

Теги: #париж #фаны #футбол
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