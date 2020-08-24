Спорт

01:33 24.08.2020

Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

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Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Соответствующий указ № 342/2020 Глава государства подписал 23 августа.

В частности, указ будет способствовать развитию системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, а также предоставит указанным категориям граждан доступ к качественным услугам.

Также документ предусматривает создание условий для эффективного восстановления физических, психологических и социальных функций ветеранов войны, способствовать их возвращению к исполнению обязанностей военной службы или социальной и трудовой адаптации.

Кроме того, эта Стратегия позволит создать условия для формирования и развития национального рынка услуг спортивной реабилитации всех вышеупомянутых категорий граждан и будет способствовать более эффективному информированию общества. В частности, документ предусматривает функционирование ветеранской медиаплатформы о мерах физкультурно-спортивной реабилитации, программ по подготовке, переподготовке и трудоустройстве в сфере физкультурно-спортивной реабилитации.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен разработать и утвердить до 1 декабря 2020 года план действий на 2021-2025 гг. По реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, утвержденной этим указом.

В свою очередь, киевская городская государственная администрация и областные администрации должны обеспечить разработку и реализацию ежегодных местных планов мероприятий.

Теги: #реабилитация #указ #ветераны #украина
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