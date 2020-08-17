"Шахтер" хочет зарабатывать на бренде клуба внутри Украины – гендиректор

Футбольный клуб "Шахтер" хочет сегодня так использовать свой бренд в Украине, чтобы зарабатывать на нем, и получать существенную часть доходов внутри страны, отмечает генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"У нас сегодня в Украине очень серьезный бренд, с точки зрения узнаваемости. Теперь нужно так управлять этим брендом в Украине, чтобы начать зарабатывать деньги, получать доходную часть именно с украинского рынка. Не от Лиги чемпионов, трансферов футболистов за рубеж, не от продажи телевизионных прав за рубеж, а именно в Украине", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Палкин указал, что это непростая задача, но у клуба есть некоторые идеи, и сейчас со всемирно известной компанией Interbrand идет работа над тем, как использовать имя "Шахтера" для получения доходов внутри страны.

"И зарабатывать не за счет того, что связано непосредственно с футбольными матчами, конкретно с футболом, а развивать околофутбольные темы. Мы разрабатываем такую стратегию, думаю, что в ближайшее время представим ее президенту клуба", - рассказал гендиректор "Шахтера".

По его словам, в клубе хотят этим и диверсифицировать риски с точки зрения того, что когда-то команда может не попасть в Лигу чемпионов. "Чтобы мы не только зависели от средств за выступление в Лиге чемпионов, а у нас появились существенная доходная часть внутри Украины", - пояснил Палкин.