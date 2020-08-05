Спорт

21:58 05.08.2020

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

1 мин читать
"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

Донецкий "Шахтер" прошел в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, обыграв и в ответном матче 1/8 финала турнира немецкий "Вольфсбург".

После победы на выезде еще в марте со счетом 2:1 "горняки" в среду обыграли "волков" в Киеве в ответном матче 3:0.

Команды не могли забить почти всю встречу. На 89-й минуте Жуниору Мораесу все-таки удалось открыть счет. А в добавленное время Манор Соломон и снова Мораес довели счет до разгромного.

Теперь "Шахтер" будет  грать в финальной восьмерке Лиги Европы в в Германии, где раунды будут состоять из одного  матча. 11 августа "Шахтер" сыграет в Гельзенкирхене в 1/4 финала с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".

Теги: #украина #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 05.08.2020
Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

19:50 05.08.2020
Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

Компаниии "Н2" и Yom Capital Ltd проявляют интерес к строительству водородного завода в Украине – Минэнерго

18:35 05.08.2020
В Минкультуры Украины осудили направленные на ликвидацию украинской православной общины в аннексированном Крыму действия РФ

В Минкультуры Украины осудили направленные на ликвидацию украинской православной общины в аннексированном Крыму действия РФ

17:27 05.08.2020
Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

16:03 05.08.2020
Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы, серьезно пострадавших нет – посол

Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы, серьезно пострадавших нет – посол

15:59 05.08.2020
Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

15:56 05.08.2020
Показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже полмесяца

Показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже полмесяца

14:59 05.08.2020
Кабмин поддержал ратификацию протокола о воздушном сообщении между Украиной и Катаром

Кабмин поддержал ратификацию протокола о воздушном сообщении между Украиной и Катаром

13:44 05.08.2020
Количество киберинцидентов с 29 июля по 4 августа выросло на 42%

Количество киберинцидентов с 29 июля по 4 августа выросло на 42%

13:29 05.08.2020
Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

ФК "Динамо" опубликовал переписку Суркиса и Луческу о том, что тренер все-таки будет работать в клубе

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская легкоатлетка Наталья Кроль дисквалифицирована до сентября 2021 года за допинг

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы FIFA

Луческу сообщил, что после подписания контракта с "Динамо" говорил с Ахметовым, который пожелал ему удачи

И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

ФК "Динамо" опубликовал переписку Суркиса и Луческу о том, что тренер все-таки будет работать в клубе

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо"

Минздрав разработал условия посещения болельщиками матчей

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА