Спорт

17:10 31.07.2020

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

1 мин читать
В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований, сообщают в Кабинете министров Украины.

"В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Теги: #карантин #футбол #матчи #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 31.07.2020
В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

В Украине с 1 сентября школы будут закрывать лишь в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией

15:21 31.07.2020
Австрия снимает запрет на рейсы из Украины, но усложняет правила въезда

Австрия снимает запрет на рейсы из Украины, но усложняет правила въезда

14:17 31.07.2020
Сельское хозяйство будет среди отраслей наименее пострадавших от карантинных ограничений – прогноз НБУ

Сельское хозяйство будет среди отраслей наименее пострадавших от карантинных ограничений – прогноз НБУ

13:46 31.07.2020
Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

Кабмин медлит с очередной передачей объектов малой приватизации в ФГИ, сократил список на 107 объектов - глава Фонда

18:13 30.07.2020
Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

17:20 30.07.2020
Правительство ожидает падения ВВП на 14% по итогам II кв.-2020

Правительство ожидает падения ВВП на 14% по итогам II кв.-2020

14:07 30.07.2020
Луческу сообщил, что после подписания контракта с "Динамо" говорил с Ахметовым, который пожелал ему удачи

Луческу сообщил, что после подписания контракта с "Динамо" говорил с Ахметовым, который пожелал ему удачи

13:09 30.07.2020
Зеленский надеется, что адаптивный карантин будет более действенным и удастся подобрать меры контроля в отношении каждого населенного пункта

Зеленский надеется, что адаптивный карантин будет более действенным и удастся подобрать меры контроля в отношении каждого населенного пункта

11:17 30.07.2020
Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

Комиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу распределит регионы на четыре зоны согласно эпидситуации - Степанов

10:23 30.07.2020
Кабмин Украины одобрил создание трех новых объектов природно-заповедного фонда

Кабмин Украины одобрил создание трех новых объектов природно-заповедного фонда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

ФК "Динамо" опубликовал переписку Суркиса и Луческу о том, что тренер все-таки будет работать в клубе

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы FIFA

И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

ФК "Динамо" опубликовал переписку Суркиса и Луческу о том, что тренер все-таки будет работать в клубе

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо"

Минздрав разработал условия посещения болельщиками матчей

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

Фонд Ахметова и "Шахтер" передали аппараты ИВЛ больницам Харькова и Чугуева

Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА