В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи с заполнением секторов не более чем на 25%

В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований, сообщают в Кабинете министров Украины.

"В Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.