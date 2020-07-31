Спорт

09:27 31.07.2020

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

2 мин читать
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на совещании в четверг сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского ОП совместно с Национальным олимпийским комитетом прорабатывает вопрос приезда в Украину главы МОК, и считает, что это было бы хорошей возможностью показать подготовку страны к тому, чтобы стать одним из участников конкурса на проведение Олимпийских игр.

"Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности, его зимних видов", - сообщила в четверг пресс-служба Офиса президента.

На совещании обсуждался проекта создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Его презентовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер.

Он отметил, что пандемия коронавируса в мире создала такие условия, когда каждое государство берется развивать внутренние ресурсы. По его мнению, Украина имеет уникальные ресурсы и природу, а место размещения будущего кластера – горная Боржава с ее расположением и транспортным сообщением будет способствовать развитию туристического потенциала всего региона.

Ляйтнер надеется, что эта встреча станет ключевой для развития проекта, подписания меморандума, в котором зафиксированы все шаги, которые должны быть выполнены государством, общинами и инвесторами, и его реализации.

Ермак констатировал, что Украина заинтересована в воплощении этого проекта, и отметил, что присутствующие на его обсуждении – это те, кто будет официально привлечен к работе над его реализацией.

Глава ОП предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта, он должен быть согласован с профильными министерствами, должны быть согласованы все юридические вопросы, вопросы сотрудничества с инвесторами, подготовлена подробная презентация.

"Чем быстрее вы будете готовы представить президенту детальный проект, сроки, смету – тем лучше. Мы готовы содействовать на всех уровнях. Как только эти два этапа будут пройдены, мы после обработки меморандума юристами будем готовы его подписать", - указал Ермак.

Позицию о хороших перспективах для Украины от реализации проекта поддержали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Петрашко отметил, что для этого можно использовать механизмы государственно-частного партнерства и "инвестиционную няню". В свою очередь Абрамовский подчеркнул важность сохранения природной среды в месте создания кластера.

Секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе отметил, что такая рабочая группа может начать свою деятельность уже после завершения этой встречи.

Теги: #олимпиада #мок #офис_президента #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:56 30.07.2020
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

19:13 30.07.2020
Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

16:27 30.07.2020
У Кравчука есть опыт для участия в переговорах по Донбассу, он будет активно пояснять обществу принимаемые решения

У Кравчука есть опыт для участия в переговорах по Донбассу, он будет активно пояснять обществу принимаемые решения

19:14 29.07.2020
Глава делегации в ТКГ должен соответствовать требованиям для переформатирования и усиления позиции Украины в Минском формате - ОП

Глава делегации в ТКГ должен соответствовать требованиям для переформатирования и усиления позиции Украины в Минском формате - ОП

20:56 27.07.2020
Под Офисом президента протестуют против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе

Под Офисом президента протестуют против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе

16:26 27.07.2020
Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

15:07 21.07.2020
Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям, помощникам и советникам президента, работающим на общественных началах

Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям, помощникам и советникам президента, работающим на общественных началах

07:41 18.07.2020
Глава МОК не хотел бы проводить Олимпиаду 2021 года без зрителей

Глава МОК не хотел бы проводить Олимпиаду 2021 года без зрителей

16:55 17.07.2020
Куницын: ветераны войны – это сложная категория, которая может стать для Украины или двигателем, или детонатором

Куницын: ветераны войны – это сложная категория, которая может стать для Украины или двигателем, или детонатором

18:53 14.07.2020
СБУ задержала на получении $100 тыс. взятки ОПГ мошенников, среди которых вероятный автор скандальных "пленок Ермака"

СБУ задержала на получении $100 тыс. взятки ОПГ мошенников, среди которых вероятный автор скандальных "пленок Ермака"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

ФК "Динамо" опубликовал переписку Суркиса и Луческу о том, что тренер все-таки будет работать в клубе

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы FIFA

Луческу сообщил, что после подписания контракта с "Динамо" говорил с Ахметовым, который пожелал ему удачи

И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

ФК "Динамо" опубликовал переписку Суркиса и Луческу о том, что тренер все-таки будет работать в клубе

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо"

Минздрав разработал условия посещения болельщиками матчей

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

Фонд Ахметова и "Шахтер" передали аппараты ИВЛ больницам Харькова и Чугуева

Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА