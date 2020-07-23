Спорт

15:17 23.07.2020

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо"

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Экс-тренер донецкого "Шахтера" Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо"

Румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщает а четверг официальный сайт клуба.

Он занял пост наставника столичной команды, который освободился после увольнения 20 июля предыдущего главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко и его тренерского штаба.

Контракт "Динамо" с Луческу заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", - отметил президент "Динамо" Игорь Суркис.

В свою очередь Луческу отметил, что соскучился по Украине и хотел вернуться в эту страну, где у него были успешные результаты.

"Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - подчеркнул он.

Луческу тренировал "Шахтер" с мая 2004 по май 2016 года.

За 12 лет под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея.

Румынский специалист привел "Шахтер" к 8 победам в национальном чемпионате, 6 раз команда становились обладателем Кубка страны и 7 раз – Суперкубка Украины. Наиболее громким достижением на европейской арене стал триумф в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) в 2009 году.

Луческу является абсолютным рекордсменом "Шахтера" по продолжительности пребывания на посту главного тренера и количеству проведенных матчей. Он 8 раз признавался лучшим тренером Украины. В честь него в 2011 году была открыта именная звезда на Аллее славы возле "Донбасс Арены" в Донецке.

После "Шахтера" Луческу один сезон проработал в российском "Зените". Затем в 2017-2019 годах работал со сборной Турции. До "Шахтера" Луческу тренировал сборную Румынии, румынские "Динамо" и "Рапид", итальянский "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Бешикташ".

Теги: #динамо #тренер #луческу
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