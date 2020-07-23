Спорт

10:01 23.07.2020

Минздрав разработал условия посещения болельщиками матчей

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Минздрав разработал условия посещения болельщиками матчей

Министерство здравоохранения разработало условия посещения болельщиками стадионов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Есть постановления главного санврача относительно возможности и условий присутствия болельщиков на стадионе. Во-первых, наполненность должна быть не более 25%, соблюдение социальной дистанции при рассадке, стадионы должны быть обеспечены антисептиками, на входе должен быть термоскрининг",- сказал он.

Теги: #карантин #минздрав #спорт
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