Минздрав разработал условия посещения болельщиками матчей

Министерство здравоохранения разработало условия посещения болельщиками стадионов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Есть постановления главного санврача относительно возможности и условий присутствия болельщиков на стадионе. Во-первых, наполненность должна быть не более 25%, соблюдение социальной дистанции при рассадке, стадионы должны быть обеспечены антисептиками, на входе должен быть термоскрининг",- сказал он.