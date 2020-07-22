Спорт

18:42 22.07.2020

На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

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На матчах плей-офф УПЛ в конце июля трибуны украинских стадионов в тестовом режиме на 25% будут заполнены болельщиками - Павелко

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф Украинской футбольной премьер-лиги за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, которые состоятся 25 и 29 июля, сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Павелко отметил, что в случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на трибунах.

Теги: #степановка #коронавирус #футбол
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