Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову, подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом.

"Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень", - отмечается в сообщении на официальном сайте клуба в понедельник.

О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

В завершившемся на выходных чемпионате Украины "Динамо" занято второе место и было на грани непопадания в квалификацию Лиги чемпионов. Столичный клуб отстал от ставшего четвертый раз чемпионом донецкого "Шахтера" на 23 очка.