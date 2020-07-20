Спорт

15:23 20.07.2020

Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

1 мин читать
Руководство ФК "Динамо" (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

 

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову, подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом.

"Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень", - отмечается в сообщении на официальном сайте клуба в понедельник.

О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

В завершившемся на выходных чемпионате Украины "Динамо" занято второе место и было на грани непопадания в квалификацию Лиги чемпионов. Столичный клуб отстал от ставшего четвертый раз чемпионом донецкого "Шахтера" на 23 очка.

Теги: #динамо #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:32 17.07.2020
ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

02:03 17.07.2020
"Реал" в 34-й раз выиграл чемпионат Испании по футболу

"Реал" в 34-й раз выиграл чемпионат Испании по футболу

17:32 11.07.2020
Коронавирус зафиксирован в двух футбольных клубах Латвии

Коронавирус зафиксирован в двух футбольных клубах Латвии

13:41 11.07.2020
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Джек Чарльтон

Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Джек Чарльтон

17:27 09.07.2020
ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

00:45 09.07.2020
"Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины

"Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины

11:46 07.07.2020
Звезда американского футбола Махоумс подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов

Звезда американского футбола Махоумс подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов

15:38 06.07.2020
Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

Смерть гражданина Ирака в Харькове во время игры в футбол: полиция расследует действия медиков

21:22 04.07.2020
"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

22:43 28.06.2020
Болельщики "Шахтера" виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения золотыми медалями

Болельщики "Шахтера" виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения золотыми медалями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

"Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины

"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Карлсен стал победителем онлайн-турнира Chessable Masters

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

ФК "Динамо" ежегодно обходится акционерам в $15-20 млн дотаций - И.Суркис

Кабмин обеспечил участие украинской сборной "Игр Непокоренных" в международных спортивных соревнованиях в 2021г

ФК "Карпаты" выходит из карантина

Андрей Шевченко и "Эпицентр К" заключили меморандум о сотрудничестве

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА