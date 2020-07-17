ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

Футбольный клуб "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club.

"Пользователей сервиса ждет уникальный контент: эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами "Шахтера»", видео околофутбольной жизни, прямые эфиры, вебинары, новые проекты и множество других сюрпризов. Подписка на Shakhtar Club – уникальные возможности для болельщиков как онлайн, так и офлайн", - сообщает в пятницу официальный сайт клуба.

С момента запуска сервис Shakhtar Club находится на бета-тестировании. Его использование в этот период – бесплатно. Срок тестирования зависит от объемов доработок продукта.

Для участия в бета-тестировании необходимо иметь учетную запись на официальном сайте shakhtar.com или в приложении FC Shakhtar и активировать Shakhtar Club BETA. Во время активации сервиса для проверки валидности банковской карты будет заблокирована сумма в размере 1 гривны.