Спорт

22:32 17.07.2020

ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

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ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

Футбольный клуб "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club.

"Пользователей сервиса ждет уникальный контент: эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами "Шахтера»", видео околофутбольной жизни, прямые эфиры, вебинары, новые проекты и множество других сюрпризов. Подписка на Shakhtar Club – уникальные возможности для болельщиков как онлайн, так и офлайн", - сообщает в пятницу официальный сайт клуба.

С момента запуска сервис Shakhtar Club находится на бета-тестировании. Его использование в этот период – бесплатно. Срок тестирования зависит от объемов доработок продукта.

Для участия в бета-тестировании необходимо иметь учетную запись на официальном сайте shakhtar.com или в приложении FC Shakhtar и активировать Shakhtar Club BETA. Во время активации сервиса для проверки валидности банковской карты будет заблокирована сумма в размере 1 гривны.

Теги: #приложение #футбол #шахтер
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