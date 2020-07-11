Коронавирус зафиксирован в двух футбольных клубах Латвии

В двух футбольных клубах высшей лиги Латвии - юрмальском "Спартаке" и "Валмиере" - выявлено четыре случая COVID-19, сообщает агентство BNS в субботу со ссылкой на страницы Латвийской федерации футбола (ЛФФ) и клубов в фейсбуке.

Тестирования в клубах начались после того, как коронавирус обнаружили у одного из участников конгресса ЛФФ.

Юрмальский "Спартак" сообщил, что после конгресса выявлено три положительных результата у представителей руководства и обслуживающего персонала клуба.

Клуб "Валмиера" сообщил, что положительный тест на COVID-19 выявлен у вице-президента клуба Улдиса Пуцитиса.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии, на которые ссылается агентство BNS, за последние сутки коронавирус зарегистрирован у восьми жителей республики после проверки 1 870 тестов.

Всего в Латвии с начала пандемии проведено 167 480 тестов на коронавирус, 1 173 человека заболели, 30 человек скончались, 1 019 пациентов выздоровели.

В Литве за сутки установили четыре новых случая коронавируса, все - в Вильнюсском округе, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на данные Национального центра общественного здравоохранения.

Всего в Литве с начала пандемии установлено 1 867 случаев коронавируса, 202 человека до сих пор болеют, 1569 пациентов выздоровели. Непосредственно от COVID-19 в республике скончались 79 человек, еще 12 больных с коронавирусом умерли по иной причине.