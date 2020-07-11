Спорт

13:41 11.07.2020

Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Джек Чарльтон

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Бывший футболист сборной Англии Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба "Лидса", цвета которого спортсмен защищал на клубном уровне.

"Лидс Юнайтед" глубоко опечален, узнав, что легенда клуба Джек Чарльтон скончался вчера вечером в возрасте 85 лет после продолжительной болезни", - говорится в субботнем сообщении "Лидса".

Чарльтон провел в составе "Лидса" 23 года, сыграл за команду рекордное число матчей - 773, "став одним из величайших защитников в истории".

В системе "Лидса" Чарльтон оказался в 15-летнем возрасте в 1950 году, а дебют за основную команду состоялся 25 апреля 1953 года в матче против "Донкастер Роверс" (игра завершилась со счетом 1:1).

В составе "Лидса" Чарльтон завоевал ряд титулов, включая чемпионат Англии в 1969 году и Кубок Англии в 1972 году. В 1966 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии.

Теги: #футбол #англия
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