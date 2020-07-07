Звезда американского футбола Махоумс подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов

Игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити" Патрик Махоумс, продлил контракт с клубом на десять лет.

Как пишет "Би-би-си", сумма контракта звезды клуба составила $503 млн, что является рекордом в истории профессионального спорта.

Новое соглашение 24-летнего футболиста с "Канзас-Сити" вступит в силу со следующего года.

По сумме сделки Махоумс опередил американского бейсболиста Майка Траута, который в 2019 году подписал 12-летний контракт с клубом "Лос-Анджелес" на сумму $426,5 млн.

Махоумс выступает за "Канзас-Сити" с 2017 года.

В 2020 году "Канзас-Сити" стал чемпионом Национальной футбольной лиги, победив в финале, Супербоуле, "Сан-Франциско". Махоумс был признан самым ценным (MVP) игроком финального матча.