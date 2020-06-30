Спорт

11:07 30.06.2020

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

2 мин читать
Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Больше половины жителей Токио выступают против проведения Летних Олимпийских игр в 2021 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу японских СМИ.

Согласно данным исследования, 51,7% опрошенных выразили надежду на то, что Олимпийские игры в 2021 году не состоятся. Из них 27,7% респондентов выступили за их полную отмену, еще 24% предпочитают, чтобы проведение Олимпиады было перенесено на более поздний срок.

Их тех, кто надеется на проведение Олимпийских игр в следующем году, 31,1%, заявили, что необходимо сократить масштабы мероприятия и провести его без зрителей. Остальные 15,2% выступили за полноценное проведение игр.

Опрос был проведен в период с 26 по 28 июня. В ходе опроса были получены ответы 1030 человек.

В начале июня глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс заявил, что Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные ранее из-за коронавируса, будут проходить в 2021 году, но никак иначе.

"Сегодня все уверены, что они начнутся 23 июля 2021 года", - сказал он.

"Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году или же проходить не будут", - пояснил он.

Ранее японские СМИ сообщили, что организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с коронавирусом до следующей весны, чтобы принять решение, проводить ли игры.

В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, открытие которых первоначально было намечено на 24 июля 2020 года.

Теги: #япония #олимпиада #токио
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:09 30.06.2020
В Японии создали позитивную социальную сеть Under World

В Японии создали позитивную социальную сеть Under World

11:47 29.06.2020
Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

01:39 24.06.2020
Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

19:39 23.06.2020
Парки Disney в Токио возобновят работу 1 июля после 4-месячного перерыва

Парки Disney в Токио возобновят работу 1 июля после 4-месячного перерыва

12:12 20.06.2020
Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

Япония до конца года поставит в украинские военные госпитали медоборудование на сумму $1,4 млн

06:06 11.06.2020
Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

15:23 06.06.2020
Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году, второй их перенос невозможен - глава Олимпийского комитета Бельгии

Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году, второй их перенос невозможен - глава Олимпийского комитета Бельгии

07:19 05.06.2020
Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

15:52 29.05.2020
Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта в Японию

Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта в Японию

16:57 27.05.2020
Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии

Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

ФК "Динамо" ежегодно обходится акционерам в $15-20 млн дотаций - И.Суркис

Кабмин обеспечил участие украинской сборной "Игр Непокоренных" в международных спортивных соревнованиях в 2021г

ФК "Карпаты" выходит из карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

Болельщики "Шахтера" виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения золотыми медалями

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

ФК "Динамо" ежегодно обходится акционерам в $15-20 млн дотаций - И.Суркис

Кабмин обеспечил участие украинской сборной "Игр Непокоренных" в международных спортивных соревнованиях в 2021г

ФК "Карпаты" выходит из карантина

Андрей Шевченко и "Эпицентр К" заключили меморандум о сотрудничестве

УАФ продлила контракт с Андреем Шевченко во главе сборной Украины до конца 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА