Болельщики "Шахтера" виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения золотыми медалями

Болельщики футбольного клуба "Шахтер" смогли виртуально поддержать команду в матче 28-го тура чемпионата Украины против "Зари" на НСК "Олимпийский" в Киеве и поучаствовать в церемонии награждения команды чемпионскими медалями.

"С помощью трансляции в Zoom, организованной клубом и компанией Parimatch, болельщики смогли попасть на стадион и поддержать команду в матче с "Зарей", - сообщил клуб на своих страницах в социальных сетях.

Виртуально смогли присутствовать на стадионе несколько тысяч болельщиков. Фанов "горняков" показывали на больших экранах, установленных на стадионе.

Как сообщалось, "Шахтер" 20 июня досрочно стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории после победы над "Александрией" в 27-м туре УПЛ.