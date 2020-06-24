Спорт

18:35 24.06.2020

Болельщики "Шахтера" смогут виртуально посетить матч с "Зарей" и поздравить команду с чемпионством

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Болельщики "Шахтера" смогут виртуально посетить матч с "Зарей" и поздравить команду с чемпионством

ФК "Шахтер" совместно с Parimatch подготовил уникальную акцию, в рамках которой болельщики "горняков" смогут виртуально посетить игру с "Зарей", которая состоится 27 июня в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщает пресс-служба клуба, фанаты смогут сделать это с помощью трансляции в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона, а также принять участие в церемонии награждения команды золотыми медалями чемпионата Украины.

Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на трансляцию матча в Zoom от Parimatch.

Как сообщалось, "Шахтер" 20 июня досрочно стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории после победы над "Александрией" в 27-м туре УПЛ.

Теги: #упл #болельщики #футбол #шахтер
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Интерфакс-Украина
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