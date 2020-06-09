Андрей Шевченко и "Эпицентр К" заключили меморандум о сотрудничестве

Главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и национальная сеть торговых центров "Эпицентр" заключили меморандум о сотрудничестве в рамках брифинга по итогам ХXIII Конгресса Украинской ассоциации футбола, сообщила пресс-служба компании.

"Эпицентр" – титульный партнер и давний друг Национальной сборной. Логично объединить наши усилия. Сотрудничество с социально-ответственным бизнесом будет содействовать популяризации и развитию украинского футбола", - цитируется в сообщении Шевченко.

Среди задач партнеров – создание единого информационного поля, проведение совместных информационных и промо-кампаний, заседаний, круглых столов, связанных с деятельностью обеих сторон по реализации соответствующих проектов и программ развития. Кроме того, в планах – мероприятия по усилению участия общественности в популяризации и развития футбола в Украине, в том числе детского и юношеского.

"Эпицентр К" уже запланировал ряд профильных мероприятий с привлечением экспертов и широкого круга футбольных фанатов, сообщил народный депутат Украины, вице-президент Украинской ассоциации футбола, основатель компании "Эпицентр К" Александр Герега.

"Мы хотим, чтобы победы нашей сборной на европейских и мировых аренах были громкими, чтобы тренер чувствовал, что он нужен, в нем заинтересованы, что сборную поддерживают. Украинский народ ожидает успехов нашей сборной, поэтому мы вышли с предложением о сотрудничестве с ее главным тренером. Уверен, это придаст веры, сил и вдохновения для больших побед", - отметил Герега.

