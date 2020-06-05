Онлайн "Новая почта марафон" стал самым массовым марафоном весеннего сезона 2020 в Украине

Национальный Реестр Рекордов Украины зафиксировал новый рекорд - самый массовый онлайн марафон весеннего сезона 2020 года

За один месяц более 5 тыс. участников "Новая почта марафон" из 25 областей Украины преодолели свои дистанции. Также в пяти состоявшихся забегах приняли участие бегуны из 8 стран мира: США, Польши, Великобритании, Израиля, России, Нидерландов, Молдовы и Беларуси.

"Большинство из участников - 3318 - бежали полумарафон 21 км. Наибольшее количество участников в возрастной группе 18-39 лет. Среди них не только профессиональные бегуны, но и начинающие, которые получили в этом сезоне свою первую медаль, а также люди с инвалидностью, преодолевавшие дистанции на коляске. Самому старшему участнику сезона 74 года, однако есть особый участник, который пробежал 42 километра. Это 69-летний житель города Смела Черкасской области", - отметила соучредитель Новой почты, амбассадор NewRun Инна Поперешнюк.

Самым молодым участником был признан девятилетний Алексей из Николаева, дважды пробежавший дистанцию в 5 км. Кроме того, одиннадцатилетний участник Ростислав из Киева пробежал все пять забегов по 5 км в сезоне.

"Мы считали результаты в течение четырех дней всей командой. Рандомно позвонили более 300 людям, чтобы точно подтвердить и сверить результаты забегов. Интересный случай произошел с одной из участниц из Одессы - она бежала по набережной у моря и приложение считало это так, будто она плыла", - заявил эксперт Национального Реестра Рекордов Виталий Зорин.

"Новая почта марафон" и "Новая почта полу марафон" - беговые соревнования, которые компания "Новая почта" проводит вместе с компанией-организатором NewRun. Их миссия - популяризировать здоровый образ жизни и развивать беговую культуру.

"Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией и пока рано говорить будет ли осенний сезон происходить оффлайн, однако, мы планируем в любом формате провести осенью еще семи забегов. Из них два марафона, остальные - полумарафоны. Кроме того, мы планируем продолжать организовывать дополнительные социальные беговые инициативы в рамках наших событий, о которых расскажем ближе к началу сезона", - комментирует соучредитель NewRun и марафонец Максим Кривенко.