"Шахтер" обыграл "Динамо" в первом туре возобновленной УПЛ со счетом 3:1

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1 в матче 24-го тура возобновившегося после ослабления карантина чемпионата Украинской премьер-лиги.

Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский", хотя номинальным хозяином поля был "Шахтер". Игра проходила при пустых трибунах, поскольку согласно рекомендациям Минздрава пока на матчах не может присутствовать больше 200 человек.

Счет в матче открыли киевляне на 38-й минуте усилиями Виталия Буяльского. Но уже через минуту полузащитник сборной Украины Марлос сравнял счет. На 67-й минуте Марлос вывел "горняков" вперед, а на 74-й минуте Маркос Антонио установил окончательный счет в матче.

"Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате УПЛ с 62 очками. "Заря", "Десна" и "Динамо" набрали по 46 очков.