В "Карпатах" у нескольких игроков выявили коронавирус, матч с "Мариуполем" отменили

Коронавирус диагностировали у нескольких игроков и персонала львовского ФК "Карпаты", сообщает официальный сайт клуба.

"Тестирование на COVID-19 показали положительные результаты в отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на самоизоляцию, симптомы заболевания отсутствуют", - сказано в сообщении.

В сообщении не указано, у скольких именно представителей клуба диагностировали COVID-19.

На следующий понедельник игроки клуба пройдут еще одно тестирование на коронавирус.

Согласно сообщению, клуб проинформировал о ситуации руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги.

Позже на сайте УПЛ появилось сообщение об отмене матча с "Мариуполем".

"Матч 24-го тура "Карпаты"-"Мариуполь" по решению дирекции УПЛ не состоится…Вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча", - сказано в сообщении УПЛ.