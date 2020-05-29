Спорт

15:11 29.05.2020

Кабмин разрешил лицам старше 60 лет привлекаться к организации и проведению спортивных соревнований

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Кабмин разрешил лицам старше 60 лет привлекаться к организации и проведению спортивных соревнований

Кабинет министров Украины принял решение, которым снял ограничения для участия в организации и проведению спортивных соревнований на лиц старше 60 лет.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства были приняты изменения в постановление Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 года №392, которые позволили лицам, старше 60 лет, быть привлеченным к организации и проведению спортивных соревнований", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.

По его словам, теперь такие лица смогут тренировать, обслуживать судейством соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов.

Снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта.

Теги: #возраст #ограничения #спорт
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