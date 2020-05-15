Спорт

01:14 15.05.2020

Кандидат в президенты УПЛ Метревели призывает государство поддержать строительство современных арен в стране

1 мин читать
Кандидат в президенты УПЛ Метревели призывает государство поддержать строительство современных арен в стране

Кандидат в президенты Украинской футбольной Премьер-лиги, спортивный журналист, телеведущий и медиа-менеджер Михаил Метревели выступает за продвижение стратегии государственной поддержки строительства современных арен на 7-15 тыс. зрителей в следующие пять лет.

"В настоящее время, только половина всех стадионов УПЛ, имеют крытые трибуны и предназначены для посещений в любую погоду. Большинство реконструкций, проходивших в начале 2000-х, были "косметическими", и сейчас многие из этих стадионов выглядят архаичными, морально и физически устаревшими, в стиле 60-х годов. Нет сомнений, новые арены с современным дизайном, комфортом и сервисами повысят привлекательность УПЛ и вернут зрителей на трибуны", - написал он на своей странице в Facebook.

Метревели убежден, что государственные инвестиции в такое капитальное строительство обеспечат большое количество новых рабочих мест, дополнительные налоговые сборы и поступления в казну, а концептуальные арены, подобные этим, станут центрами притяжения городской жизни в Чернигове, Полтаве, Мариуполе, Луцке и других городах Украины.

На пост президента УПЛ, помимо Метревели, претендуют также глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко и экс-вице-президент ФК "Карпаты", агент Олег Смалийчук. Срок подачи заявок длится до 14 мая. Выборы президента УПЛ должны состояться 25 мая.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФУТБОЛ ШАХТЕР

Футболисты "Шахтера" сдали тесты на коронавирус и после получения результатов команда может начать тренироваться

УЕФА ФИФА УАФ ПАВЕЛКО

ФИФА и УЕФА не проводили расследований о каких-либо финансовых злоупотреблениях Павелко, отмечают в УАФ

ДИНАМО ТРЕНИРОВКИ ФУТБОЛ

Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

УПЛ МЕТРЕВЕЛИ ФУТБОЛ

Кандидат в президенты УПЛ Метревели считает, что государство могло бы финансово поддержать развитие футбольной инфраструктуры в Украине

ИНФРАСТРУКТУРА УКРАИНА ЕРМАК СПОРТ

В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Футболисты "Шахтера" сдали тесты на коронавирус и после получения результатов команда может начать тренироваться

ФИФА и УЕФА не проводили расследований о каких-либо финансовых злоупотреблениях Павелко, отмечают в УАФ

Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

Кандидат в президенты УПЛ Метревели считает, что государство могло бы финансово поддержать развитие футбольной инфраструктуры в Украине

Три футболиста "Фиорентины" подхватили коронавирус

В каждой области Украины в течение года должен быть создан объект спортивной инфраструктуры, посвященный выдающимся спортсменам региона – Ермак

УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесен на 2021 год

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

ФК "Шахтер" первым в Украине присоединился к игре фэнтези-футбол будущего Sorare, где болельщики могут обмениваться блокчейн-изображениями футболистов

"Формула-1" может стартовать в июле в Австрии, первые этапы пройдут без зрителей - организатор гонок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА