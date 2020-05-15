Кандидат в президенты УПЛ Метревели призывает государство поддержать строительство современных арен в стране

Кандидат в президенты Украинской футбольной Премьер-лиги, спортивный журналист, телеведущий и медиа-менеджер Михаил Метревели выступает за продвижение стратегии государственной поддержки строительства современных арен на 7-15 тыс. зрителей в следующие пять лет.

"В настоящее время, только половина всех стадионов УПЛ, имеют крытые трибуны и предназначены для посещений в любую погоду. Большинство реконструкций, проходивших в начале 2000-х, были "косметическими", и сейчас многие из этих стадионов выглядят архаичными, морально и физически устаревшими, в стиле 60-х годов. Нет сомнений, новые арены с современным дизайном, комфортом и сервисами повысят привлекательность УПЛ и вернут зрителей на трибуны", - написал он на своей странице в Facebook.

Метревели убежден, что государственные инвестиции в такое капитальное строительство обеспечат большое количество новых рабочих мест, дополнительные налоговые сборы и поступления в казну, а концептуальные арены, подобные этим, станут центрами притяжения городской жизни в Чернигове, Полтаве, Мариуполе, Луцке и других городах Украины.

На пост президента УПЛ, помимо Метревели, претендуют также глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко и экс-вице-президент ФК "Карпаты", агент Олег Смалийчук. Срок подачи заявок длится до 14 мая. Выборы президента УПЛ должны состояться 25 мая.